США включили точку зору Києва у відповідь на ультиматум Кремля

Держдеп запевняє, що у фінальному документі сюрпризів не буде.

США активно консультуються з Києвом стосовно письмової відповіді, яку очікує Москва на свої вимоги не розширювати НАТО та зменшити військову присутність Альянсу в Європі.

Штати не тільки повідомили українську владу та надали превʼю викладених пунктів, а й фактично запитали її відгуки та включили їх до відповіді, повідомив на брифінгу 25 січня речник Державного департаменту Нед Прайс.

"Тож сюрпризів не буде. Для НАТО не буде сюрпризів, для наших європейських союзників не буде сюрпризів, сюрпризів для наших українських партнерів не буде також", – заявив він.

Прайс зауважив, що Штати дуже конкретні в тому, щоб не йти на поступки у питанні "відкритих дверей" НАТО – тобто вимоги Москви гарантувати, що блок не братиме нових членів у Європі, зокрема й Україну.

"Але ми також чітко висловились щодо розміщення наступальних ракет, транспарентності, навчань, більш широкого контролю за озброєнням, де, якщо це робиться на взаємній основі, є потенціал для укріплення колективної трансатлантичної та більш широкої безпеки. Це області, де ми абсолютно чітко заявили, що готові до діалогу", – зауважив речник Державного департаменту США.

Поки що документ із відповіддю Москві не направлений.

Нагадаємо, у грудні, на тлі стягування озброєння і військових до українських кордонів, Кремль висунув Заходу вимогу гарантувати, що Україна та інші європейські держави не будуть членами НАТО. Москва також заявила, що вимагає виведення натівських військ із країн, що долучились до Альянсу після 1997 року, зокрема з Болгарії та Румунії.

НАТО і його держави-члени відхиляють можливість Росії диктувати, кого брати чи не брати до Альянсу і де розміщувати війська, але кажуть, що готові на компроміси в питаннях контролю над озброєнням та масштабів військових навчань у Європі.

Захід пообіцяв Росії надати письмову відповідь на її вимоги. Вона очікується вже цього тижня.