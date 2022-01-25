ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну
Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
ГоловнаСвіт

Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу - джерела

За інформацією співрозмовників LB.ua, партнери України по "нормандському формату" на це не підуть.

Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу - джерела
Фото: slovoidilo.ua

Новина ряду німецьких ЗМІ про те, що політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" планують визначити час проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Про це LB.ua повідомили джерела в українській владі, близькі до переговорного процесу.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це - фейк. Україна не збирається цього робити. І наші партнери по "нормандському формату" на це не підуть і не підтримують такий крок", - повідомили співрозмовники LB.ua.

Раніше у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" під час переговорів у Парижі 26 січня планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів у Парижі 26 січня представники України, Росії, Франції та Німеччини, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Крім того, за інформацією агентства, під час переговорів йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки” відбудеться в Парижі. Україну представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Він також заявив про готовність домовлятися з Путіним.

Вчора Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради законопроєкт про перехідний період, проти якого категорично виступала Москва.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також