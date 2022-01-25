Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу - джерела

За інформацією співрозмовників LB.ua, партнери України по "нормандському формату" на це не підуть.

Новина ряду німецьких ЗМІ про те, що політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" планують визначити час проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Про це LB.ua повідомили джерела в українській владі, близькі до переговорного процесу.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це - фейк. Україна не збирається цього робити. І наші партнери по "нормандському формату" на це не підуть і не підтримують такий крок", - повідомили співрозмовники LB.ua.

Раніше у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" під час переговорів у Парижі 26 січня планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів у Парижі 26 січня представники України, Росії, Франції та Німеччини, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Крім того, за інформацією агентства, під час переговорів йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки” відбудеться в Парижі. Україну представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Він також заявив про готовність домовлятися з Путіним.

Вчора Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради законопроєкт про перехідний період, проти якого категорично виступала Москва.