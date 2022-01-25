Прем'єр Польщі заявив, що розчарований політикою Німеччини щодо постачання зброї Україні

"Наш голос сьогодні на стороні наших київських сусідів".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування через блокування Німеччиною постачання зброї Україні на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на заяву польського прем'єра.

"Мене непокоїть ситуація в Україні і реакція наших німецьких сусідів перед загрозою з боку Росії. Велике розчарування – це зокрема відсутність згоди Німеччини на постачання зброї з Естонії країні, яка готується захищатися від агресора", – зазначив Моравецький.

За його словами, президент Росії Володимир Путін тероризує європейські держави за допомогою будівництва "Північного потоку-2", газового шантажу, мільярдів, вкладених у Європі, а також грошей, "вкладених" у колишніх політиків і лобістів.

Моравецкий нагадав, що Польща протягом багатьох років підтримує Україну на шляху інтеграції з Європою та Заходом.

"Наш голос сьогодні на стороні наших київських сусідів. Ми на стороні української свободи, демократії, безпеки та права українців на суверенне рішення про долю своєї нації. Ми також на стороні миру. Економічні й енергетичні інтереси жодної з європейських країн не можна розглядати як привід для агресії", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицію Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.

Сьогодні посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що 27 січня Бундестаг проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російської загрози.