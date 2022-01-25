Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну

Білоруська група анонімних хакерів-активістів "Кіберпартизани" заявила про злом залізничної системи.

Про це вони повідомили в Telegram-каналі.

"БелЖД за командою терориста Лукашенка цими днями пропускає окупаційні війська на нашу землю. У рамках кіберкампанії "Пекло" ми зашифрували основну частину серверів, баз даних та робочих станцій БелЖД з метою уповільнити та порушити роботу дороги. Бекапи знищені", - йдеться в заяві.

Хакери готові повернути доступ до серверів за умови звільнення 50 політв'язнів і припинення перекидання російських військ до Білорусі.

Зі свого боку на сайті "Білоруська залізниця" про хакерську атаку нічого не повідомляється. Однак для пасажирів опубліковано оголошення, що "з технічних причин тимчасово недоступні послуги оформлення електронних проїзних документів".

Нагадаємо, в лютому Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання під назвою "Союзна рішучість". В їхніх рамках буде відпрацьовуватися протистоянням силам Заходу та України.

Крім того, на тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

Ще в 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року він визнав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.