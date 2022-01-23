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Кіберполіція заперечує витік персональних даних українців з "Дії"

Інформацію про витік у поліції назвали елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі.

Кіберполіція заперечує витік персональних даних українців з "Дії"
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Департамент кіберполіції Національної поліції України заявляє, що інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Нацполіції.

Правоохоронці звернули увагу, що інформація щодо можливого витоку даних із порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних. 

"Появу такого оголошення одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім інформація щодо злому порталу «Дія» не відповідає дійсності", - сказано у заяві. 

"Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі", - повідомили у поліції.

У заяві повідомляється, що Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.

Вчора у мережі виставили на продаж за 15 тисяч доларів пакет даних об’ємом у кілька гігабайт. Анонімний продавець стверджує, що у ньому містяться персональні дані 2 млн українців, які походять з порталу Дія.

У ніч з 13 на 14 січня сталася одна з наймасштабніших за останні чотири роки хакерських атак на урядові сайти України. Внаслідок зламу постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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