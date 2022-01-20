Суд в Авдіївці відновить роботу після майже восьмирічної перерви

Авдіївський міський суд відновлює свою роботу після восьмирічної перерви.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховного Суду Всеволод Князєв, повідомляється на сайті Державної судової адміністрації.

Авдіївський суд закрили у 2014 році через активні бойові дії у Донецькій області, а його справи передали в Добропілля, розташоване за кілька десятків кілометрів від міста. У 2016 року підсудність знову змінили та перенесли справи трохи ближче - в Селидове.

Розпорядженням голови Верховного суду робота Авдіївського міського суду відновлена з 20 січня. При цьому Селидівський міськрайонний суд продовжить розглядати справи з Авдіївки, які надійшли до нього раніше і ще надійдуть до 10 лютого включно.

Суд в Авдіївці розташований на вулиці Комунальна, 14.

Нагадаємо, що Авдіївка розташована в безпосередній близькості до окупованого Росією Донецька. Це один з найбільших населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення.