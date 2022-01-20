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Суд в Авдіївці відновить роботу після майже восьмирічної перерви

Раніше справи розглядали в Селидовому.

Суд в Авдіївці відновить роботу після майже восьмирічної перерви
Фото: facebook.com/TUSSODN

Авдіївський міський суд відновлює свою роботу після восьмирічної перерви.

Відповідне розпорядження підписав голова Верховного Суду Всеволод Князєв, повідомляється на сайті Державної судової адміністрації.

Авдіївський суд закрили у 2014 році через активні бойові дії у Донецькій області, а його справи передали в Добропілля, розташоване за кілька десятків кілометрів від міста. У 2016 року підсудність знову змінили та перенесли справи трохи ближче - в Селидове.

Розпорядженням голови Верховного суду робота Авдіївського міського суду відновлена з 20 січня. При цьому Селидівський міськрайонний суд продовжить розглядати справи з Авдіївки, які надійшли до нього раніше і ще надійдуть до 10 лютого включно.

Суд в Авдіївці розташований на вулиці Комунальна, 14.

Нагадаємо, що Авдіївка розташована в безпосередній близькості до окупованого Росією Донецька. Це один з найбільших населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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