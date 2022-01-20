ВАКС присудив шість років ув'язнення ексзаступнику прокурора Кіровоградської області

Його затримали п'ять років тому на спробі дати хабар колезі.

Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив до шести років позбавлення волі колишнього заступника прокурора Кіровоградської області Олексія Варакіна.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ.

Варакіна піймали на спробі дати хабар військовому прокурору Кіровоградського гарнізону за неподання апеляційної скарги на рішення суду про визнання недійсним договору оренди землі. Слідство з'ясувало, що він зробив це на прохання невстановлених осіб.

Хабар стосувався землі Міноборони під ремонтним заводом в Кропивницькому, яку міська рада здала в оренду під виробничу базу. Військова прокуратура оскаржувала це рішення у Господарському суді Кіровоградської області. При цьому їй не вдалося виграти справу про розірвання договору з підприємцем, якому передали землю. Саме за неподання апеляційної скарги на це рішення суду, за версією слідства, обвинувачений нібито й пропонував хабар.

Прокурора викрили на гарячому в січні 2017 року після передачі колезі 1000 доларів.

У жовтні 2017 року Варакіна звільнили з займаної посади на підставі рішення Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв, а 19 січня 2022 року ВАКС ухвалив обвинувальний вирок.

Експрокурора визнали винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України - пропозиція та надання неправомірної вигоди. За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його позбавили класного чину старший радник юстиції, а також права обіймати певні посади строком на 3 роки.

Рішення ВАКС протягом місяця може бути оскаржене в Апеляційні палаті.

Поки вирок не набрав чинності, колишній прокурор знаходитиметься під підпискою про невиїзд та повинен буде носити електронний засіб контролю.