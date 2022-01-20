ДБР повідомило підозру київському судді за події Майдану

Йому інкримінують незаконний домашній арешт одного з учасників Революції гідності.

Державне бюро розслідувань 17 січня повідомило підозру судді одного з районних судів Києва за події Майдану. Йому інкримінують незаконний домашній арешт одного з учасників протестів.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Разом з суддею підозру отримали колишній міліціонер з Деснянського райуправління ГУ МВС, який 18 лютого 2014 року неправомірно склав протокол про затримання, та колишній прокурор (зараз - адвокат), який подав клопотання про взяття під варту затриманого.

Дії підозрюваних, кожного у своїй частині, кваліфіковано за ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконне затримання і домашній арешт), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ст. 340 (незаконне перешкоджання мирним зібранням) КК України.

Нагадаємо, що в кінці 2021 року ДБР завершило розслідування проти колишнього президента Віктора Януковича та інших топпосадовців у справі про вбивства на Майдані.

Усіх підозрюваних планують судити заочно.