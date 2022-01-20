Суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов пішов у відпустку наступного дня після оголошення запобіжного заходу п'ятому президентові України Петрові Порошенку.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

" Наше засідання у судді Соколова сьогодні, на жаль, не відбудеться", – написав він у фейсбуці.

Фото: https://www.facebook.com/rkravets

У суді повідомили, що сьогодні, 20 січня, Соколов перебуває у відпустці – є відповідний наказ. Щодо завтрашнього дня – невідомо, пише LIGA.net.

Порошенко повернувся в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський суд почав обирати запобіжний захід. Засідання розпочалося об 11:40, а о 17:40 суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати. Через п'ять годин секретар суду вийшов із заявою, що рішення буде оголошено 19 січня. 18 січня у суді сказали, що Соколов все ще "перебуває у нарадчій кімнаті".

19 січня Печерський районний суд призначив п’ятому президенту, нардепу і лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенкуособисте зобов’язання як запобіжний захід у так званій вугільній справі.

На Порошенка поклали низку зобовʼязань. Політик заявив, що це заважатиме його зовнішній і внутрішній політичній діяльності.

Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою строком у два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист просив не обирати будь-який запобіжний захід. Адвокати наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, бо підозра не була підписана належним чином.