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Підозрюваного в "мінуванні" криворізького коледжу відправили під домашній арешт

Він стверджує, що його "спровокували" на злочин. 

Підозрюваного в хибному повідомленні про замінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету відправили під домашній арешт.

Юнак на суді заявив, що на повідомлення про мінування його "спровокували", передає hromadske. Він також стверджує, що вважав жартом закритий чат у Telegram, де він залишив "заявку" на "мінування".

Його затримали у пʼятницю, 21 січня, через день після одержання інформації про нібито закладену вибухівку в коледжі. Зʼясувалося, що студент коледжу замовив "мінування" в адміністратора одного з російських закритих чатів у Telegram, що керується спецслужбами Росії.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності») Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в новому році в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. 21 січня аноніми заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя. СБУ каже, що за цим стоять російські спецслужби, які прагнуть розхитати ситуацію в Україні. 

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також вважає, що псевдомінування влаштовують для поширення паніки. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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