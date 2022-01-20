ОАСК має у провадженні 10 позовів через відсторонення від роботи невакцинованих

Останньою відкрита справа за позовом до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває 10 позовів стосовно відсторонення від роботи через відсутність щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба суду.

Йдеться про оскарження відповідних позовів Державного космічного агентства, НКРЕКП та Академії патрульної поліції.

Окрім того, ОАСК відкрив провадження у справі за позовом до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та державного секретаря Мінстратегпрому Олени Спіріної щодо оскарження наказу про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації.

“Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати наказ державного секретаря про відсторонення позивача, зобов’язати Мінстатегпром поновити його на роботі та стягнути з міністерства на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу”, – йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають, зокрема, працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів і місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.