У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
ГоловнаПраво

Через пожежу у центральному офісі АТБ відкрили кримінальне провадження

Слідчі з'ясовують остаточну причину займання.

Через пожежу у центральному офісі АТБ у Дніпрі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в обласній поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем.

Остаточна її причина буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у суботу, 22 січня, у місті Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі супермаркетів АТБ.

Загоряння почалося на першому поверсі, де розташований ресторан. Звідти вогонь розповсюдився по стіні будинку, утепленій мінеральною ватою, аж до сьомого поверху. Пожежа поширилась також на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи, які вигоріли на два метри в глибину будинку.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також