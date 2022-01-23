Через пожежу у центральному офісі АТБ відкрили кримінальне провадження

Через пожежу у центральному офісі АТБ у Дніпрі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в обласній поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем.

Остаточна її причина буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у суботу, 22 січня, у місті Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі супермаркетів АТБ.

Загоряння почалося на першому поверсі, де розташований ресторан. Звідти вогонь розповсюдився по стіні будинку, утепленій мінеральною ватою, аж до сьомого поверху. Пожежа поширилась також на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи, які вигоріли на два метри в глибину будинку.