Німецький парламент 27 січня проведе слухання на прохання України, - посол

Бундестаг збереться на слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання".

У четвер, 27 січня, парламент Німеччини проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російської загрози.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Бундестаг збереться на слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання", - зазначив український дипломат.

Він також наголосив, що Берлін "повинен зрештою рішуче діяти, щоб запобігти новому російському вторгненню".

Нагадаємо, 21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.

24 січня президент США Джо Байден провів нові перемовини з європейськими лідерами щодо ситуації довкола України, в тому числі - із канцлером ФРН.