Зеленський анонсував зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Завтра відбудеться зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Завтра відбудеться зустріч радників “нормандського формату”. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні", - сказав Зеленський.

"Звісно, рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Все непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже буде результат. А отже буде і мир", - запевнив президент.

Зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки” відбудеться в Парижі. Україну представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Він також заявив про готовність домовлятися з Путіним.