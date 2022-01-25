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Макрон у п’ятницю проведе телефонну розмову з Путіним

"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення".

Макрон у п’ятницю проведе телефонну розмову з Путіним
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує у п'ятницю провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити актуальні проблеми.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У мене буде телефонна розмова в п'ятницю вранці з президентом Путіним", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем в Берліні.

"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", - додав Макрон.

Нагадаємо, вчора, 24 січня Президент США Джо Байден провів відеодзвінок із європейськими лідерами, щоб обговорити нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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