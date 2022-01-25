Українські євреї закликали канцлера Німеччини надати підтримку Україні

Ініціатори листа закликали Шольца до більш рішучих дій, спрямованих на опір російській агресії.

Українські євреї виступили із зверненням до федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, у якому закликали Німеччину до більш рішучого опору агресивним діям Росії.

Відповідне звернення опубліковане на сайті Асоціації єврейських організацій та спільнот України.

У заяві наголошується, що у 2014 році під час окупації Криму реакція міжнародної спільноти виявилася далеко недостатньою для того, щоб вплинути на агресора. Тепер же йдеться вже про саме існування України, як незалежної та суверенної держави та, внаслідок цього, про стабільність всього континенту.

"Ми добре усвідомлюємо особливості пріоритетів та цінностей зовнішньої політики федерального уряду. Проте зараз, перед обличчям можливої ескалації російської збройної агресії щодо нашої країни, ми вважаємо за необхідне закликати Вас (канцлера ФРН Олафа Шольца, - ред.) до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ, і тільки після успіху – на стабілізацію ситуації", - сказано у заяві.

Ініціатори листа наголосили: в нинішніх умовах перешкоджання постачанням озброєння в Україну через систему закупівель НАТО може бути інтерпретовано тільки як поступка під тиском Кремля.

"Всі ми чудово знаємо, до чого призводить політика умиротворення та заохочення агресора. Навпаки, постачання Україні оборонних летальних видів озброєнь можуть відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Москви. Однозначно артикульована підтримка федеральним урядом прагнень України до членства в НАТО та в Європейському Союзі також буде чітким сигналом Кремлю про безглуздість продовження агресивної політики", - йдеться у заяві.

Представники єврейських організацій висловили сподівання, що федеральний уряд здатний зробити єдино правильні висновки з важких уроків історії та надати необхідну підтримку Україні.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.

Сьогодні посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що 27 січня Бундестаг проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російської загрози.