Поблизу берегів Флориди перевернувся човен із людьми, розшукують 39 зниклих

Берегова охорона США розшукує 39 зниклих безвісти після повідомлення про перевернутий поблизу узбережжя Флориди човен.
Судно, за попередніми даними, було задіяне в "контрабанді людей". Поки що знайшли одну людину – вона трималася за корпус перевернутого човна, пише Insider.
"Людина, що вижила, повідомила, що покинула Біміні, Багами, з 39 іншими особами в суботу увечері та зіткнулася з суровою погодою, в результаті чого судно перевернулося", – повідомили в береговій охороні.
Рятувальних жилетів на жодному з пасажирів не було.
Ділянку між затокою Форт-Пірс та островом Біміні обшукують декілька катерів та літаків.
У пʼятницю берегова охорона повідомляла, що перехопила парусне вантажне судно з 88 гаїтянами.
Проблема нелегальної міграції з Гаїті до США гостро стоїть вже декілька років. У вересні минулого року біженці з Мексики та Гаїті розбили табір на американському кордоні.