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Поблизу берегів Флориди перевернувся човен із людьми, розшукують 39 зниклих

За попередніми даними, пасажирами були мігранти з Багам.

Берегова охорона США розшукує 39 зниклих безвісти після повідомлення про перевернутий поблизу узбережжя Флориди човен.

Судно, за попередніми даними, було задіяне в "контрабанді людей". Поки що знайшли одну людину – вона трималася за корпус перевернутого човна, пише Insider.

Чоловік, якого знайшли живим
Фото: USCGSoutheast
Чоловік, якого знайшли живим

"Людина, що вижила, повідомила, що покинула Біміні, Багами, з 39 іншими особами в суботу увечері та зіткнулася з суровою погодою, в результаті чого судно перевернулося", – повідомили в береговій охороні. 

Рятувальних жилетів на жодному з пасажирів не було. 

Ділянку між затокою Форт-Пірс та островом Біміні обшукують декілька катерів та літаків. 

У пʼятницю берегова охорона повідомляла, що перехопила парусне вантажне судно з 88 гаїтянами. 

Проблема нелегальної міграції з Гаїті до США гостро стоїть вже декілька років. У вересні минулого року біженці з Мексики та Гаїті розбили табір на американському кордоні. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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