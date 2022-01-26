Поблизу берегів Флориди перевернувся човен із людьми, розшукують 39 зниклих

За попередніми даними, пасажирами були мігранти з Багам.

Берегова охорона США розшукує 39 зниклих безвісти після повідомлення про перевернутий поблизу узбережжя Флориди човен.

Судно, за попередніми даними, було задіяне в "контрабанді людей". Поки що знайшли одну людину – вона трималася за корпус перевернутого човна, пише Insider.

Фото: USCGSoutheast Чоловік, якого знайшли живим

"Людина, що вижила, повідомила, що покинула Біміні, Багами, з 39 іншими особами в суботу увечері та зіткнулася з суровою погодою, в результаті чого судно перевернулося", – повідомили в береговій охороні.

Рятувальних жилетів на жодному з пасажирів не було.

Ділянку між затокою Форт-Пірс та островом Біміні обшукують декілька катерів та літаків.

У пʼятницю берегова охорона повідомляла, що перехопила парусне вантажне судно з 88 гаїтянами.

Проблема нелегальної міграції з Гаїті до США гостро стоїть вже декілька років. У вересні минулого року біженці з Мексики та Гаїті розбили табір на американському кордоні.