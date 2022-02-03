До кінця 2022 року у регіонах мають щепити від ковіду щонайменше 70% дорослих

Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики коронавірусу на 2022 рік.

Відповідний проєкт розпорядження схвалили 2 лютого, пише “Урядовий портал”.

Національний план вакцинації передбачає, що загальна стратегія вакцинації проти ковіду буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози.

Додатково впродовж 2022 року планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації.

Передбачено, що до кінця 2022 року обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії старших за 60 років. Особливо йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику.

Також державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

“У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси – і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX”, – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, у "Дії" з'явилися сертифікати для щеплених бустерною дозою. Термін дії документа складатиме 270 днів, як і в усіх країнах Євросоюзу.