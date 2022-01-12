Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам

Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив рішення про підвищення зарплати медикам з 1 січня 2022 року.

Постанова передбачає, що лікарі (крім інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, мають отримувати не менше 20 тисяч гривень.

Фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти - не менше 13,5 тисяч гривень.

Рішення зобов'язує керівників лікарень виплачувати такі зарплати, але при цьому грошей безпосередньо на них уряд не виділяє. Детальніше про цю проблему читайте у статті "Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер".

Нагадаємо, що в червні 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував запуск лікарень "нового, якісно іншого формату" і підписав указ, який встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці – не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарського складу.

Зараз середня зарплата медсестри в країні - 11,9 тис. грн (дані за червень), середня зарплата лікаря - 13,6 тис. грн для спеціалізованих закладів, а на первинці - 17,8 тис. грн (дані за вересень). При цьому ситуація дуже відрізняється від лікарні до лікарні. В одних платять лікарям по 7 тис. грн, в інших – по 40 тис. грн.