Про це очільник столиці заявив 4 лютого на з'їзді партії УДАР.

Віталій Кличко на з'їзді партії УДАР заявив - сподівається, що Київ не потрапить у "червону" зону. Про це повідомляє кореспондент LB.

"Велика кількість людей хворіє, велика кількість дітей також хворіє... Різна ситуація по різних районах міста Києва. Сподіваємося, що зростання захворюваності не буде", - сказав Віталій Кличко.

Він додав, що Київська міськрада надала право директорам шкіл самостійно ухвалювати рішення, закривати навчальний заклад чи ні. Для цього треба враховувати кількість хворих учнів.

Нагадаємо, 1 листопада 2021 року Кабмін уже переводив Київ у "червону" зону.

6 грудня 2021 року державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення скасувати "червоний" рівень епіднебезпеки для столиці та ще восьми областей України.

3 лютого 2022 року в Україні виявили майже 44 тисячі випадків COVID-19, одужало менш ніж 10 тис. осіб.