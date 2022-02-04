Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв оголосити про свої наміри щодо балотування у президенти після оголошення відповідних виборів.

Про це він заявив на зʼїзді партії УДАР у Києві, повідомляє кореспондент LB.ua.

Питання про намір висуватися Кличко назвав провокаційним і зазначив, що нині до наступних виборів ще два роки.

"Це не більше ніж маніпуляції в пресі. Це не привілегія – бути президентом. Я як людина, яка у владі, можу сказати, що це великий виклик... Це питання, я переконаний, можна буде задати через рік і отримати відповідь", – зазначив він.

Нагадаємо, у вересневому інтервʼю шеф-редактору LB.ua Соні Кошкіній Мер Києва також говорив, що не готовий відповісти, чи буде балотуватися, але не боїться таких викликів, особливо якщо це необхідно буде країні.

У червні 2021 президент Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, Кличко почав президентську кампанію і готується до виборів. В "УДАРі" на це відповіли, що Банкова вбачає в Кличкові головного конкурента на виборах президента.

Кличко також відповідав, що на парламентських виборах балотуватиметься його партія УДАР.