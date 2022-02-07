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Підлітки від 14 років відсьогодні можуть отримати "ковідну тисячу"

Для цього потрібно відкрити спеціальну банківську картку. 

Підлітки від 14 років відсьогодні можуть отримати "ковідну тисячу"
Фото: EPA/UPG

Підлітки віком від 14 років відсьогодні можуть скористатися програмою "єПідтримка" і отримати 1 тис. гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Дія".

"Якщо вам 14–18 років і ви маєте «зелений» сертифікат у Дії-отримайте свою 1000. Потрібно лише відкрити спеціальну картку в банку та встановити застосунок "Дія" на свій смартфон", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші можна витратити на товари чи послуги бізнесів, що найбільше постраждали від пандемії: кінотеатри, залізничні та авіаквитки в межах України, театри, концерти, музеї та виставкові зали, книжки, освітні курси, спортивні товари, канцтовари, газети чи журнали (друкарську продукцію).

Нагадаємо, 2 лютого уряд дозволив виплачувати "тисячу за вакцинацію" українцям від 14 років. Також Кабмін розширив перелік сфер діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках "єПідтримки".

24 січня президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які зробили третє, бустерне щеплення, отримають у якості заохочення ще по 500 гривень. Також із 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити "ковідну тисячу" на ліки.

В Офісі президента також повідомляли, що "тисячу за вакцинацію" зможуть отримати українці у віці 12–18 років.

Раніше отримати 1 тисячу гривень з держбюджету могли тільки повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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