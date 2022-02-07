За добу в Україні виявили 23 378 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 699 осіб. 115 пацієнтів померли. Одужало – 5 024 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 307 437 осіб, одужало – 3 681 092. Від ускладнень захворювання померли 101 392 людини.

Всього було здійснено 18 603 958 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 2266;

Вінницька область – 418;

Волинська область – 586;

Дніпропетровська область – 988;

Донецька область – 620;

Житомирська область – 1188;

Закарпатська область – 471;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 779;

Київська область – 586;

Кіровоградська область – 213;

Луганська область – 248;

Львівська область – 2122;

Миколаївська область – 990;

Одеська область – 2033;

Полтавська область – 494;

Рівненська область – 1142;

Сумська область – 1024;

Тернопільська область – 907;

Харківська область – 1609;

Херсонська область – 703;

Хмельницька область – 1713;

Черкаська область – 676;

Чернівецька область – 749;

Чернігівська область – 407.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 18 626 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу - 8 028, додаткову - 86 людей, бустерну - 4 771.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480, дві дози – 14 780 566, додаткову дозу – 20 332, бустерну – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608 щеплень.

Нагадаємо, 3 лютого був зафіксований рекордний показник - 43 778 нових випадків ковіду, попередню найвищу кількість нових хворих фіксували за день до того, 2 лютого. У вихідні фіксують значно менше випадків захворювання.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів.