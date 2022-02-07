За добу в Україні виявили 23 378 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 2 699 осіб. 115 пацієнтів померли. Одужало – 5 024 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 307 437 осіб, одужало – 3 681 092. Від ускладнень захворювання померли 101 392 людини.
Всього було здійснено 18 603 958 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 2266;
- Вінницька область – 418;
- Волинська область – 586;
- Дніпропетровська область – 988;
- Донецька область – 620;
- Житомирська область – 1188;
- Закарпатська область – 471;
- Запорізька область – 446;
- Івано-Франківська область – 779;
- Київська область – 586;
- Кіровоградська область – 213;
- Луганська область – 248;
- Львівська область – 2122;
- Миколаївська область – 990;
- Одеська область – 2033;
- Полтавська область – 494;
- Рівненська область – 1142;
- Сумська область – 1024;
- Тернопільська область – 907;
- Харківська область – 1609;
- Херсонська область – 703;
- Хмельницька область – 1713;
- Черкаська область – 676;
- Чернівецька область – 749;
- Чернігівська область – 407.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 18 626 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу - 8 028, додаткову - 86 людей, бустерну - 4 771.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480, дві дози – 14 780 566, додаткову дозу – 20 332, бустерну – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608 щеплень.
Нагадаємо, 3 лютого був зафіксований рекордний показник - 43 778 нових випадків ковіду, попередню найвищу кількість нових хворих фіксували за день до того, 2 лютого. У вихідні фіксують значно менше випадків захворювання.
Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів.