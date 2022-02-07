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За добу в Україні виявили 23 378 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 2 699 осіб, 115 пацієнтів померли.

За добу в Україні виявили 23 378 нових випадків ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 699 осіб. 115 пацієнтів померли. Одужало – 5 024 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 307 437 осіб, одужало – 3 681 092. Від ускладнень захворювання померли 101 392 людини.

Всього було здійснено 18 603 958 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2266;
  • Вінницька область – 418;
  • Волинська область – 586;
  • Дніпропетровська область – 988;
  • Донецька область – 620;
  • Житомирська область – 1188;
  • Закарпатська область – 471;
  • Запорізька область – 446;
  • Івано-Франківська область – 779;
  • Київська область – 586;
  • Кіровоградська область – 213;
  • Луганська область – 248;
  • Львівська область – 2122;
  • Миколаївська область – 990;
  • Одеська область – 2033;
  • Полтавська область – 494;
  • Рівненська область – 1142;
  • Сумська область – 1024;
  • Тернопільська область – 907;
  • Харківська область – 1609;
  • Херсонська область – 703;
  • Хмельницька область – 1713;
  • Черкаська область – 676;
  • Чернівецька область – 749;
  • Чернігівська область – 407.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 18 626 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 741 людина, другу - 8 028, додаткову - 86 людей, бустерну - 4 771.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480,  дві дози – 14 780 566,  додаткову дозу – 20 332, бустерну  – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608  щеплень.

Нагадаємо, 3 лютого був зафіксований рекордний показник - 43 778 нових випадків ковіду, попередню найвищу кількість нових хворих фіксували за день до того, 2 лютого. У вихідні фіксують значно менше випадків захворювання.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін  заявив, що самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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