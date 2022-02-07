Австралія після двох років карантину відкриває кордони для вакцинованих туристів

Нещепленим мандрівникам, щоб відвідати країну, доведеться подавати заяву та відбути самоізоляцію в готелі.

У туристів перевіряються наявність щеплень проти коронавірусу в аеропорту Хобарт, Австралія

Австралія відкриває кордони для вакцинованих проти коронавірусу туристів після двох років жорсткого карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, якого цитує Reuters.

Нові правила перетину кордону набудуть чинності з 21 лютого.

"Якщо ви пройшли подвійну вакцинацію, ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вас знову в Австралії", – сказав Моррісон.

Невакцинованим туристам, щоб відвідати країну, доведеться подавати заяву, а по приїзду - пройти карантин у готелі.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Австралія дозволила своїм повністю вакцинованим громадянам виїжджати з країни без спеціального дозволу.

Ковідні обмеження Австралії – одні з найжорсткіших у світі – у містах вводили локдауни навіть через один новий випадок інфікування. Так, у серпні минулого року столицю Австралії Канберру закривали на семиденний карантин після того, як у місті виявили один випадок захворювання. Новий випадок став першим для Канберри більше ніж за рік. Останній раз місто закривали на локдаун у квітні 2020 року, тоді карантин тривав п'ять тижнів.

У листопаді 2020 року на півдні Австралії штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.

Уряд Австралії закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів країни, в березні 2020 року. Водночас у грудні країна почала дозволяти в'їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам. Влада Австралії заявляла, що не збирається відкриватися для туристів до кінця 2022 року.