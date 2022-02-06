Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Перу пішов у відставку на четвертий день після призначення

Причиною стали звинувачення в домашньому насильстві.

Прем'єр-міністр Перу пішов у відставку на четвертий день після призначення
Мітинг у Перу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Перу Ектор Валер Пінто оголосив про відставку на четвертий день після свого призначення на посаду. 

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, Пінто залишив посаду після звернення Національного товариства промисловості Перу (SNI) до президента країни Педро Кастільйо. У ньому представники SNI назвали призначення Пінто на посаду "серйозною атакою" на демократію та стабільність у Перу. Також місцеві ЗМІ повідомили, що у 2016 році нині дружина прем'єра звинувачувала його у домашньому насильстві щодо себе та доньки.

Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому висловив свою позицію. "Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на брехливій інформації. Я збираюся подати до суду на людей, які заявляли, що це правда",— заявив він.

Пінто очолив уряд Перу 1 лютого. До нього Кабінетом міністром країни з жовтня 2021 року керувала ексголова конгресу Перу Мірта Васкес.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Україна підписала угоду про безвіз із Перу. Документ запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також