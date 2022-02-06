Прем'єр-міністр Перу пішов у відставку на четвертий день після призначення

Прем'єр-міністр Перу Ектор Валер Пінто оголосив про відставку на четвертий день після свого призначення на посаду.

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, Пінто залишив посаду після звернення Національного товариства промисловості Перу (SNI) до президента країни Педро Кастільйо. У ньому представники SNI назвали призначення Пінто на посаду "серйозною атакою" на демократію та стабільність у Перу. Також місцеві ЗМІ повідомили, що у 2016 році нині дружина прем'єра звинувачувала його у домашньому насильстві щодо себе та доньки.

Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому висловив свою позицію. "Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на брехливій інформації. Я збираюся подати до суду на людей, які заявляли, що це правда",— заявив він.

Пінто очолив уряд Перу 1 лютого. До нього Кабінетом міністром країни з жовтня 2021 року керувала ексголова конгресу Перу Мірта Васкес.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Україна підписала угоду про безвіз із Перу. Документ запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.