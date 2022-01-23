Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

У своєму зверненні він наголосив, що "президент не має необхідних інструментів, щоб впливати на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у ці важкі для країни та нації часи".

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку, повідомляє пресслужба глави держави у Facebook.

"Я довго думав, вирішив піти у відставку з посади Президента республіки після активної роботи близько чотирьох років", - наводить слова Саркісяна пресслужба глави держави.

Своє рішення він пояснив неможливістю виконувати свої президентські функції через відсутність реальних повноважень.

"Ми живемо в унікальній реальності, реальності, де Президент не може впливати на питання війни чи миру. Реальність, коли він не може накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави і народу. Реальність, коли можливості Президента сприймаються не як перевага для держави, а як загроза різними політичними групами. Реальність, коли Президент не в змозі використати більшу частину свого потенціалу для вирішення системних внутрішньо- та зовнішньополітичних проблем. Реальність, коли світ перебуває в зоні постійної турбулентності, але Президент не має конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні", - зазначив Саркісян.

У своєму зверненні президент Вірменії наголосив, що рішення про відставку "зовсім не емоційне, воно продиктоване чіткою логікою".

"Президент не має необхідних інструментів, щоб впливати на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у ці важкі для країни та нації часи. На цьому складному для нашої держави етапі, коли необхідно об’єднуватися", - наголосив Саркісян.

У 2020 році між Азербайджаном та Вірменією відбулась війна, в ході якої Азербайджан повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху. Умови мирної угоди, яка закріпила результати війни, тоді підписав прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що про підписання угоди про припинення війни в Нагірному Карабасі дізнався з преси.