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В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі

Росія збирається захищати своїх "громадян" від "провокацій" з боку України та Заходу.

В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
Фото: Коммерсант

Керівник російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія відреагує, якщо Україна чи західні країни "влаштовуватимуть провокації" на Донбасі проти "російських громадян".

Про це повідомляє РБК.

Представник Москви не уточнив, про які "провокації" йдеться.

"Все чітко було з'ясовано і сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян. [...] Це тільки собаки гавкають. Вовк він кусає, та й годі", - заявив дипломат.

"Як начальник Генерального штабу заявив, що Росія на всі провокації може відповісти [...] і не дозволить своїх громадян ображати, а тим більше вбивати", - розповів Гаврилов.

Нагадаємо, 14 січня українська розвідка повідомила, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців Збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

За даними української розвідки, 14 січня до Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставили ємності з аміаком, з яких у повітря потрапляють отруйні речовини. У Міноборони попереджали, що техногенна катастрофа може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави, а також спричинити військове вторгнення Росії в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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