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Завтра міністри закордонних справ країн ЄС винесуть чергове попередження Москві, – The Guardian

Конкретні санкції не обговорюватимуться.

Завтра міністри закордонних справ країн ЄС винесуть чергове попередження Москві, – The Guardian

Європейський Союз буде готовий запровадити санкції проти Росії “протягом кількох днів” у разі військового нападу на Україну.

Про це пише theguardian.com з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Брюсселі у понеділок, 24 січня винесуть чергове попередження Москві на тлі “тліючого напруження через нарощування Росією 100 000 військовослужбовців і важкого озброєння вздовж кордону з Україною”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен поінформує міністрів відеозв'язком про свої переговори міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві. “Останні дипломатичні зусилля не привели до прориву, але обидві сторони погодилися продовжити перемовини”, – зазначає видання.

Джерела в ЄС песимістично ставляться до того, що Кремль відмовляється від максималістських вимог, які “фактично надали б Росії сферу впливу у Східній Європі”. Проте на зустрічі міністрів у понеділок конкретні санкції не обговорюватимуться.

Натомість очікується, що вони повторять попередні заяви ЄС про “масштабні наслідки”, не вдаючись до конкретики.

“Якщо відбудеться дуже серйозний розвиток подій (російські війська перетинають кордон), реакція буде дуже швидкою, реакція буде надзвичайно чіткою. І знову – це буде питання днів ... не питання тижнів”, – сказав чиновник.

Він передбачив, що серед 27 країн блоку буде “ще більш надзвичайна” єдність, ніж у 2014 році, коли були схвалені вагомі економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, Великобританія готова підтримувати Україну у разі вторгнення Росії, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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