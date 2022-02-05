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На Філіппінах горіло посольство Росії

Будівлі було завдано значної шкоди.

Фото: ДСКЦ МЗС Росії

У місті Маніла на Філіппінах сталася пожежа у будівлі російського посольства, повідомили у департаменті ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ.

Наразі зусиллями філіппінських екстрених служб пожежу загасили. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Співробітників та членів їхніх сімей, які перебували в посольстві, евакуювали.

"Пожежа в посольстві Росії в Манілі ліквідована", - йдеться у повідомленні департаменту у Twitter.

Сильна пожежа у будівлі російського посольства у Манілі сталася ввечері 4 лютого. 

За даними російського зовнішньополітичного відомства, на місце події оперативно прибули машини пожежної служби, проте будівлі було завдано значної шкоди.

"Причини займання з'ясовуються", -зазначили у МЗС РФ.

Нагадаємо, 4 січня сталася пожежа на найбільшому незалежному нафтопереробному заводі в Росії – Антипінському НПЗ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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