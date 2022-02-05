Фото: ДСКЦ МЗС Росії

У місті Маніла на Філіппінах сталася пожежа у будівлі російського посольства, повідомили у департаменті ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС РФ.

Наразі зусиллями філіппінських екстрених служб пожежу загасили. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Співробітників та членів їхніх сімей, які перебували в посольстві, евакуювали.

"Пожежа в посольстві Росії в Манілі ліквідована", - йдеться у повідомленні департаменту у Twitter.

#ФИЛИППИНЫ

⚡Пожар в Посольстве России в Маниле ликвидирован.



Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в Посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы.



➡️https://t.co/yZ1QzIn81x — 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) February 4, 2022

Сильна пожежа у будівлі російського посольства у Манілі сталася ввечері 4 лютого.

За даними російського зовнішньополітичного відомства, на місце події оперативно прибули машини пожежної служби, проте будівлі було завдано значної шкоди.

"Причини займання з'ясовуються", -зазначили у МЗС РФ.

Нагадаємо, 4 січня сталася пожежа на найбільшому незалежному нафтопереробному заводі в Росії – Антипінському НПЗ.