Єврокомісія пропонує продовжити дію системи COVID-сертифікатів ще на рік

Наразі неможливо визначити вплив можливого збільшення інфекцій у другій половині 2022 року або появи нових штамів.

Європейська комісія запропонувала продовжити дію системи цифрових COVID-сертифікатів на рік, до 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Вірус продовжує переважати в Європі, і на цьому етапі неможливо визначити вплив можливого збільшення інфекцій у другій половині 2022 року або появи нових варіантів. Розширення регламенту гарантує, що мандрівники зможуть продовжувати використовувати свій цифровий сертифікат під час поїздок в ЄС", - йдеться у заяві.

Крім того, Єврокомісія пропонує включити тести на антигени до видів тестів, за якими може бути виданий сертифікат.

Також пропонується забезпечити синхронізацію даних про щеплення для європейських сертифікатів про вакцинацію, щоб вони мали правильну загальну кількість доз. Крім того, Брюссель запропонував передбачити можливість видачі сертифікатів особам, які беруть участь у клінічних випробуваннях вакцин проти коронавірусу. Цей захід спрямовано на заохочення подальшої розробки та вивчення вакцин.

У Єврокомісії нагадали, що рішення щодо внутрішнього використання цифрових ковід-сертифікатів залишається за державами - членами ЄС.

Нагадаємо, 19 січня Кабінет міністрів скоротив термін дії сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, з одного року до дев'яти місяців (270 днів). Таке рішення пояснили аналогічними діями країн Євросоюзу.