Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

Експрем'єр Норвегії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього року замінить Ойстейна Олсена на посаді голови норвезького Центробанку.
Про це повідомляється на сайті банку.
"Від імені Банку Норвегії я хотів би привітати Єнса Столтенберга з його призначенням на посаду керівника Банку Норвегії. Я знаю пана Столтенберга як зацікавленого та компетентного економіста. Упевнений, що з його досвідом він успішно впорається з цією роллю", - заявив чинний глава банку Олсен.
Про бажання піти у відставку Олсен повідомив у серпні минулого року. Він планує скласти повноваження після свого щорічного звернення у лютому.
Зазначається, що через роботу в НАТО Столтенберг не зможе вступити на посаду приблизно до грудня. З 1 березня банком керуватиме заступник Олсена Іда Волден Бах.
Нагадаємо, Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря НАТО до 30 вересня 2022 року. 1 жовтня 2014 він вступив на цю посаду. 12 грудня 2017 року країни-члени Альянсу продовжили термін перебування Столтенберга на посаді на два роки – до 30 вересня 2020 року. У березні 2019 року мандат генсека НАТО продовжили на два роки.