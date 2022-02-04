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Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

На посаді генсека НАТО він залишиться до 30 вересня 2022 року.

Столтенберг стане керівником Банку Норвегії
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Експрем'єр Норвегії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього року замінить Ойстейна Олсена на посаді голови норвезького Центробанку.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Від імені Банку Норвегії я хотів би привітати Єнса Столтенберга з його призначенням на посаду керівника Банку Норвегії. Я знаю пана Столтенберга як зацікавленого та компетентного економіста. Упевнений, що з його досвідом він успішно впорається з цією роллю", - заявив чинний глава банку Олсен.

Про бажання піти у відставку Олсен повідомив у серпні минулого року. Він планує скласти повноваження після свого щорічного звернення у лютому.

Зазначається, що через роботу в НАТО Столтенберг не зможе вступити на посаду приблизно до грудня. З 1 березня  банком керуватиме заступник Олсена Іда Волден Бах.

Нагадаємо, Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря НАТО до 30 вересня 2022 року. 1 жовтня 2014 він вступив на цю посаду. 12 грудня 2017 року країни-члени Альянсу продовжили термін перебування Столтенберга на посаді  на два роки – до 30 вересня 2020 року. У березні 2019 року мандат генсека НАТО продовжили на два роки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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