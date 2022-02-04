Захід зібрав до півтори сотні людей, серед яких були не тільки українці, але й білоруси та італійці. Українці тримали плакати з написами італійською «Українці Італії об’єднані проти російської агресії», «Путін, руки геть від України», «Час зупинити російські метастази». Представниця Асоціації білорусів в Італії розповіла про жахливі порушення прав людини на своїй батьківщині й закликала «разом боротися проти цих двох останніх диктатур Європи – путінської та лукашенківської».
Як представники партії «Італійські радикали», так і прості громадяни, які долучилися до заходу, зазначили, що Італія робить неприйнятно мало для України та її народу, й закликали владу своєї країни «не стояти осторонь».