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«Італіє, роби більше для України!» Італійці вийшли підтримати Україну (фоторепортаж)

Маніфестація під гаслом «Україна – кордон Європи, Україна – кордон свободи», організована Християнським Товариством Українців в Італії та ліберальною партією «Італійські радикали», пройшла в центрі Рима неподалік від посольства РФ.

Захід зібрав до 150 осіб.
Фото: Ірина Кащей
Захід зібрав до 150 осіб.

Захід зібрав до півтори сотні людей, серед яких були не тільки українці, але й білоруси та італійці. Українці тримали плакати з написами італійською «Українці Італії об’єднані проти російської агресії», «Путін, руки геть від України», «Час зупинити російські метастази». Представниця Асоціації білорусів в Італії розповіла про жахливі порушення прав людини на своїй батьківщині й закликала «разом боротися проти цих двох останніх диктатур Європи – путінської та лукашенківської».

Як представники партії «Італійські радикали», так і прості громадяни, які долучилися до заходу, зазначили, що Італія робить неприйнятно мало для України та її народу, й закликали владу своєї країни «не стояти осторонь».

Виступає Президент Християнського Товариства українців в Італії Олесь Городецький
Фото: Ірина Кащей
Виступає Президент Християнського Товариства українців в Італії Олесь Городецький

Захід зібрав до 150 осіб.
Фото: Ірина Кащей
Захід зібрав до 150 осіб.

Фото: Ірина Кащей

Українська маніфестантка з власноруч вигаптуваним плакатом.
Фото: Ірина Кащей
Українська маніфестантка з власноруч вигаптуваним плакатом.

Фото: Ірина Кащей

Виступає представниця 'Італійських радикалів' Анналіза Анджьєрі
Фото: Ірина Кащей
Виступає представниця 'Італійських радикалів' Анналіза Анджьєрі

Виступ представника 'Італійських радикалів'
Фото: Ірина Кащей
Виступ представника 'Італійських радикалів'

Підтримати українців прийшли представниці Асоціації білорусів Італії
Фото: Ірина Кащей
Підтримати українців прийшли представниці Асоціації білорусів Італії

Фото: Ірина Кащей

Маніфестантка на тлі гасла 'Українці Італії об'єднані проти російської агресії'
Фото: Ірина Кащей
Маніфестантка на тлі гасла 'Українці Італії об'єднані проти російської агресії'

Фото: Ірина Кащей

Ірина КащейІрина Кащей, журналіст-міжнародник, фрілансер
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