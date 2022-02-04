YouTube заблокував канали з орбіти Медведчука та інформаційні майданчики терористів "Л/ДНР"

Санкції РНБО проти "Першого незалежного" і UkrLive діють з грудня 2021.

YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший незалежний", проти телевізійних версій яких з грудня минулого року діють санкції.

Про блокування в Facebook повідомила ведуча Діана Панченко.

Станом на ранок 4 лютого знайти на платформі YouTube канали "Першого незалежного" чи UkrLive неможливо – їх не видає пошук. Однак канали для продовження мовлення змінили адреси.

Окрім цього, платформа YouTube заблокувала інформаційні майданчики терористичних "ДНР" та "ЛНР", повідомив представник Донеччини в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Нагадаємо, в грудні минулого року президент своїм указом надав чинності санкціям Ради нацбезпеки і оборони щодо українських телеканалів "Перший незалежний" (ТОВ «Тайм Медіа») та UkrLive (ТОВ «Телепростір»).

Офіційно власником телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive є народний депутат від ОПЗЖ, голова Комітету Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Неофіційним власником вважають голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ці канали зʼявились після того, як санкції наклали на основні медіактиви Медведчука.

2 лютого 2021 президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. Однак і звідти вони зникли у квітні – платформа видалила ці канали.

У звʼязку з санкціями працівники цих каналів вирішили на базі регіонального львівського каналу "Перший незалежний" створити новий канал.