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YouTube заблокував канали з орбіти Медведчука та інформаційні майданчики терористів "Л/ДНР"

Санкції РНБО проти "Першого незалежного" і UkrLive діють з грудня 2021. 

YouTube заблокував канали з орбіти Медведчука та інформаційні майданчики терористів "Л/ДНР"
Фото: Mediasat

YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший незалежний", проти телевізійних версій яких з грудня минулого року діють санкції. 

Про блокування в Facebook повідомила ведуча Діана Панченко.

Станом на ранок 4 лютого знайти на платформі YouTube канали "Першого незалежного" чи UkrLive неможливо – їх не видає пошук. Однак канали для продовження мовлення змінили адреси. 

Окрім цього, платформа YouTube заблокувала інформаційні майданчики терористичних "ДНР" та "ЛНР", повідомив представник Донеччини в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. 

Нагадаємо, в грудні минулого року президент своїм указом надав чинності санкціям Ради нацбезпеки і оборони щодо українських телеканалів "Перший незалежний" (ТОВ «Тайм Медіа») та UkrLive (ТОВ «Телепростір»).

Офіційно власником телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive є народний депутат від ОПЗЖ, голова Комітету Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Неофіційним власником вважають голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ці канали зʼявились після того, як санкції наклали на основні медіактиви Медведчука. 

2 лютого 2021 президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. Однак і звідти вони зникли у квітні – платформа видалила ці канали. 

У звʼязку з санкціями працівники цих каналів вирішили на базі регіонального львівського каналу "Перший незалежний" створити новий канал. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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