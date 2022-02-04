Держдеп США запровадив санкції щодо білоруських чиновників за переслідування Тимановської

Державний департамент Сполучених Штатів у четвер, 3 лютого, запровадив візові обмеження для білоруських чиновників, причетних до незаконних репресій щодо дисидентів за межами Білорусі.

Санкції зокрема стосуються офіційних осіб, які брали участь у спробі насильницької репатріації білоруської спортсменки Христини Тимановської під час літніх Олімпійських ігор у Токіо 2021 року.

Як повідомляє "Голос Америки", санкції були введені в рамках "заборони імені Хашоггі". Це інструмент для протидії транснаціональним репресіям, започаткований адміністрацією США торік.

"Сполучені Штати вітають зусилля Білоруського фонду спортивної солідарності з підтримки та захисту прав спортсменів в умовах жорсткого придушення з боку режиму Лукашенка та репресій щодо білорусів усередині країни та за її межами. Ми солідарні з Тимановською та всіма іншими людьми, які зіткнулися зі спробами режиму змусити замовкнути критиків", – йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Держсекретар підтвердив, що США, як і раніше, підтримують народ Білорусі, закликавши режим Олександра Лукашенка припинити репресії, звільнити політв'язнів, розпочати діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством та провести вільні та чесні вибори під міжнародним спостереженням.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка Христина Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Однак двох білоруських спортсменок відсторонили від участі в естафеті 4х400 м через відсутність необхідного числа допінг-проб, і тренери вирішили задіяти Тимановську в цьому забігу.

За відмову взяти участь у забігу білоруська сторона зняла її зі змагань.

За засудження дій білоруських спортивних чиновників Тимановська зазнала тиску з боку державної пропаганди. Одразу після цього представники білоруської команди хотіли насильно вивезти її з Токіо в Білорусь.

Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моїсевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.