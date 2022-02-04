У роботі оператора “Київстар” стався збій, клієнтам обіцяють компенсацію
У роботі оператора “Київстар” стався збій, клієнтам обіцяють компенсацію
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
ГоловнаСвіт

Держдеп США запровадив санкції щодо білоруських чиновників за переслідування Тимановської

Візові обмеження запроваджені відповідно до "заборони імені Хашоггі".

Держдеп США запровадив санкції щодо білоруських чиновників за переслідування Тимановської
Фото: EPA/UPG

Державний департамент Сполучених Штатів у четвер, 3 лютого, запровадив візові обмеження для білоруських чиновників, причетних до незаконних репресій щодо дисидентів за межами Білорусі. 

Санкції зокрема стосуються офіційних осіб, які брали участь у спробі насильницької репатріації білоруської спортсменки Христини Тимановської під час літніх Олімпійських ігор у Токіо 2021 року.

Як повідомляє "Голос Америки", санкції були введені в рамках "заборони імені Хашоггі". Це інструмент для протидії транснаціональним репресіям, започаткований адміністрацією США торік.

"Сполучені Штати вітають зусилля Білоруського фонду спортивної солідарності з підтримки та захисту прав спортсменів в умовах жорсткого придушення з боку режиму Лукашенка та репресій щодо білорусів усередині країни та за її межами. Ми солідарні з Тимановською та всіма іншими людьми, які зіткнулися зі спробами режиму змусити замовкнути критиків", – йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Держсекретар підтвердив, що США, як і раніше, підтримують народ Білорусі, закликавши режим Олександра Лукашенка припинити репресії, звільнити політв'язнів, розпочати діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством та провести вільні та чесні вибори під міжнародним спостереженням.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка Христина Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Однак двох білоруських спортсменок відсторонили від участі в естафеті 4х400 м через відсутність необхідного числа допінг-проб, і тренери вирішили задіяти Тимановську в цьому забігу.

За відмову взяти участь у забігу білоруська сторона зняла її зі змагань.

За засудження дій білоруських спортивних чиновників Тимановська зазнала тиску з боку державної пропаганди. Одразу після цього представники білоруської команди хотіли насильно вивезти її з Токіо в Білорусь.

Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моїсевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також