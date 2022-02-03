Москва та Путін "відчують біль", якщо Росія вдарить по Україні, - Пелосі

"Країни НАТО опиняться під загрозою, якщо росіяни досягнуть успіху в Україні".

Американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє The Hill.

"Вони (санкції - ред.) повинні бути... набагато більш сильними, ніж були, тому що ми говоримо про вторгнення в країну. Ми говоримо про те, що країни НАТО опиняться під загрозою, якщо росіяни досягнуть успіху в Україні. Тому це смертельно небезпечно", - сказала Пелосі під час прес-брифінгу в Капітолії.

"Отже, вони повинні відчути біль, і це має відчути навіть найбагатша людина світу Володимир Путін", - додала спікерка Палати представників.

У відповідь на ескалацію напруження на кордоні України та РФ лідери Демократичної партії в обох палатах Конгресу готові розглянути законопроєкти, що посилюють санкції щодо Росії.

Законопроект Палати представників, автором якого є член парламенту Грегорі Мікс, відрізняється від пропозиції Сенату, яку відстоював сенатор Боб Менендес. Відтак лідерам доведеться згладити ці відмінності, перш ніж надіслати законопроект на підпис президенту Байдену. Але Пелосі пообіцяла діяти швидко, якщо вторгнення в Україну розпочнеться.

"Ми хочемо бути якомога ближчими до законопроекту Сенату, щоб не було затримок у тому, щоб щось подати на стіл президенту", – сказала вона.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю СВС News заявила, що якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні, бо справжня мета Путіна – атакувати європейську демократію.