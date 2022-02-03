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Роботу Deutsche Welle в Росії буде припинено з 4 лютого

Журналісти мають здати в МЗС РФ свої акредитаційні картки.

Роботу Deutsche Welle в Росії буде припинено з 4 лютого
Фото: dw.com

Міністерства закордонних справ Росії звернулось до корпункту німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle у Москві із вимогою припинити мовлення з п'ятниці, 4 лютого.

Про це повідомив завідувач бюро Юрій Решето, передає "Інтерфакс-Україна".

"У МЗС Росії нам чітко і ясно сказали, що із завтрашнього дня з 9-ї ранку місцевого часу більше не можемо працювати тут журналістами, в Росії це означає, що ми маємо здати в міністерство наші акредитаційні картки. З 9-ї години в цій країні працювати журналістами ми більше не можемо", - повідомив Решето у четвер в ефірі Deutsche Welle.

Заборона мовлення Deutsche Welle в Росії стало відповіддю російської влади на ухвалене вчора рішення німецького регулятора заборонити російський телеканал RT DE з 1 лютого. Таке рішення ухвалене через відсутність у російського телеканалу ліцензії.

Держміністр Німеччини Клаудіа Рот пояснила, що телеканал RT DE мовив у Німеччині без ліцензії і навіть не запитував її, тому закриття бюро Deutsche Welle у Москві вона вважає неприйнятним.

"Наразі RT DE мовить без ліцензії і не запитував допуску. На цій основі земельний медійний регулятор ухвалив рішення. Це зовсім інша ситуація, ніж із DW, у якого зараз відбирають ліцензію", - зазначила вона.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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