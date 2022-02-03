Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі – документ, що має на меті спростити та збільшити товарообіг між країнами.

Урочисте підписання організували в Маріїнському палаці після двосторонніх перемовин президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Також сторони підписали рамкову угоду щодо співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики, протокол внесення змін до угоди про співробітництво між правоохоронними органами, меморандум про взаєморозуміння між Державною податковою службою та Казначейством Міністерства фінансів, меморандум між ДП "Україна" та турецьким Інститутом стандартів, меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради, план дій між ДМС і Міністерством торгівлі щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що щасливий вітати в Києві президента Туреччини з дружиною та делегацією.

"Вінцем 3 десятиліть співпраці стала знакова подія – наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент... Ми пройшли довгий, важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти. Це нові можливості бізнесу, нові здобутки, нові інвестиції, зростання ВВП наших держав. Навіть до угоди за минулий рік торгівля зросла до 7 млрд доларів – більш ніж на половину", – зазначив він.

Метою є зростання торгівлі до 10 млрд доларів.

Сторони також обговорили ситуацію з безпекою – це була основна тема зустрічі. Зеленський подякував за підтримку, активну участь у Кримській платформі.

"Хочу подякувати за ініціативу стати посередником між Україною і РФ. Для миру в Україні ми готові робити все можливе у всіх форматах", – зазначив Зеленський.

Окремо обговорили співпрацю в авіації. Для розвитку цієї галузі уклали угоду для розширення виробництва турецьких БПЛА.

Президент України зазначив, що торік 2 млн співгромадян відвідали Туреччину, і кількість туристів із Туреччині в Україні зростає також.

Президент Туреччини подякував за гостинність.

"Наш візит припав на чутливий період, хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом. На жаль, деякі зроблені безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ", – зазначив він.

Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що Туреччина може прийняти на своїй території саміт Зеленського і Путіна, якщо на це буде воля сторін.

"Ми торкнулись усіх аспектів наших двосторонніх стосунків. розглянули кроки, щоб вивести на 10 млрд доларів наш торговий баланс, який торік зріс на 60%. Щиро вірю, що угода про вільну торгівлю дозволить нам швидко досягти цієї мети", – додав Реджеп Таїп Ердоган.

Двостороння зустріч президентів тривала більше трьох годин – довше, ніж було анонсовано. Церемонія відбулась у Маріїнському палаці. Реджеп Таїп Ердоган привітав почесну військову варту словами "Слава Україні".

Зона вільної торгівлі – тип співпраці, коли країни скасовують митні збори і податки у торгівлі. Україна і Туреччина готувалися до підписання Угоди про ЗВТ протягом кількох останніх років. Переговори планували завершити до 2019 року, однак узгодження позицій зайняло більше часу. Основу угоди складає обнулення мита на понад 10 000 товарних позицій або 95% усіх українських експортних товарів.

Учора уряд схвалив проєкти угоди про ЗВТ та про інше співробітництво. Співпраця передбачає і побудову в Україні заводу для виготовлення безпілотників "Байрактар". "Байрактари" оснащуватимуть українськими двигунами, виробленими на "Мотор Січ".