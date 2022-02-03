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Україна має право прагнути до членства в НАТО, – Джонсон у розмові з Путіним

Він висловив глибоку стурбованість ворожою діяльністю Росії на українському кордоні. 

Загострення безпекової ситуації на українському кордоні можна вирішити лише через спілкування та дипломатію.

Про це прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я розмовляв з президентом Путіним, щоб висловити глибоку стурбованість ворожою діяльністю Росії на українському кордоні. Будь-яке подальше вторгнення на українську територію було б трагічним прорахунком”, – йдеться у Твіттері британського прем’єра.

Джонсон додав, що єдиним шляхом вперед є “діалог і дипломатія”.

Він під час розмови з російським президентом наголосив на необхідності знайти такий “шлях уперед”, який поважає територіальну цілісність України та її право на самооборону, пише Німецька хвиля з посиланням на пресслужбу Джонсона.

Прем’єр Великобританії підкреслив, що “відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО”.

Це право повною мірою стосується України, додав Джонсон, наголосивши водночас, що НАТО є оборонним союзом.

“Лідери погодилися, що погіршення ситуації ні в чиїх інтересах. Прем'єр-міністр підкреслив важливість діалогу і дипломатії та необхідність залучити Україну до переговорів”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку у Кремлі заявили, що Путін під час розмови заявив про “хронічний саботаж Києвом Мінських домовленостей” і наголосив на “неготовності НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння”.

Нагадаємо, 2 лютого прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві запевнив у повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

1 лютого Путін на пресконференції після перемовин із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном заявив, що Захід не врахував три ключові вимоги Росії щодо гарантій безпеки. Вони стосувалися недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі станом на 1997 рік. 

Він зазначив, що в документах НАТО ніде не прописано політику "відкритих дверей", тому США та альянс можуть і повинні відмовити Україні у прийнятті до військово-політичного блоку.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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