Путін у розмові з Макроном обговорив Україну та "гарантії безпеки" для РФ

Президенти Росії Володимир Путін та Франції Еммануель Макрон перед переговорами у форті Брегансон у Франції, 19 серпня 2019.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони, серед іншого, обговорили й Україну.

Як зазначається на сайті Кремля, між співрозмовниками відбувся "предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації".

"Лідери обмінялися оцінками поточного стану справ, у тому числі з урахуванням недавніх контактів з низкою міжнародних партнерів, а також у контексті головування Франції у Раді Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Путін традиційно звинуватив українську владу у вчиненні провокаційних заяв та дій, що, на його думку, суперечать мінським домовленостям.

Сторони домовились про подальші особисті контакти.

Нагадаємо, 26 січня посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.

Цей документ є реакцією на так звані гарантії безпеки Росії, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У Кремлі заявили, що у відповіді "не були враховані принципові занепокоєння Росії, як недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО".