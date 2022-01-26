США надали письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"

Відповідь Білого дому на пропозиції Кремля у МЗС РФ доставив посол Джон Салліван.

Посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки.

Як повідомляє пресслужба російського зовнішньополітичного відомства, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко прийняв посла США на його прохання.

"Під час зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь адміністрації США на раніше поданий російською стороною проект двостороннього договору про гарантії безпеки", – йдеться в повідомленні.

Російський "Комерсант" пише, що Салліван доставив два документи: один – від США, другий – від НАТО.

Візит американського посла в МЗС Росії завершився, зустріч тривала близько півгодини, повідомило агентство ТАСС. Він залишив будівлю МЗС без коментарів.

Текст відповіді наразі не опубліковано.

Джерело Bloomberg повідомило, що у відповіді США, швидше за все, будуть висунуті ідеї, які адміністрація президента Джо Байдена вже позначила як ділянки, над якими вона готова працювати з Росією, – такі як контроль над озброєннями та прозоріші комунікації.

Ця відповідь, скоріш за все, не містить питання можливості вступу України до НАТО, повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.