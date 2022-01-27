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Зеленський сьогодні проведе розмову з Байденом

"Це буде друга розмова президентів України та США у січні та третя за два місяці".

Зеленський сьогодні проведе розмову з Байденом
Фото: пресслужба президента

Сьогодні президент Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це повідомив прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров.

"Шановні колеги! Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером. Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи", - написав він у фейсбуці.

"Утім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці", - додав прессекретар.

Про результати перемовин Никифоров пообіцяв повідомити на сайті та в соціальних мережах Офісу президента.

Нагадаємо, на початку січня в телефонній розмові Байден запевнив Зеленського у рішучій відповіді США та союзників в разі вторгнення Росії в Україну. Після перемовин Зеленський заявив про "особливий характер" відносин України та США.

24 січня Байден провів відеодзвінок із європейськими лідерами, щоб обговорити нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Байден вважає, що Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну у Європі. А своїми діями президент РФ хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію. При цьому він зауважував, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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