Шольц і Байден зустрінуться 7 лютого, говоритимуть про Україну

Як зазначає видання, переговори відбудуться "в розпал російсько-українського конфлікту", і саме це буде головною темою зустрічі двох лідерів.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом. Сторони обговорять передусім загрози повномасштабного російського вторгнення в Україну та реакції Заходу на погрози Москви.

Про це повідомляє німецька газета BILD з посиланням на джерела в німецькому уряді.

Як зазначає видання, переговори відбудуться "в розпал російсько-українського конфлікту", і саме це буде головною темою зустрічі двох лідерів.

"Занепокоєння щодо російського вторгнення в Україну та те, як Захід має реагувати на погрозливі жести президента Росії Володимира Путіна – це стане найважливішою темою переговорів між Шольцом і Байденом", - йдеться у матеріалі.

Газета нагадує, що американці наполягають на жорстких санкцій проти режиму Путіна, поставках зброї Україні та зупинки газопроводу "Північний потік-2". Канцлер Німеччини тим часом категорично відмовляється постачати Києву зброю. І у питанні "Північного потоку -2" федеральний уряд хоче почекати".

Раніше німецький журнал Spiegel повідомив про відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца від зустрічі із президентом США Джозефом Байденом щодо потенційних кроків у відповідь на можливе російське вторгнення в Україну. У Вашингтоні та Берліні цю інформацію категорично заперечили.