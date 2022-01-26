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Кулеба: сьогодні Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки

"Перебування іноземних гостей в Україні - це теж фактор стримування, він сприяє зниженню напруги".

Кулеба: сьогодні Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки
Фото: ЕРА/UPG

На сьогоднішній день Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки на тлі загрози вторгнення Росії. Про це свідчать, зокрема, візити іноземних делегацій.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки, який ми коли-небудь мали. Це - дуже серйозний стримуючий фактор, який знижує ризики. Ще в грудні я закликав усіх партнерів запланувати візити саме в січні і лютомуу цього року. Перебування іноземних гостей в Україні - це теж фактор стримування, він сприяє зниженню напруги", - наголосив голова МЗС.

Кулеба також зазначив, що "парад візитів" розпочався з поїздки керівника європейської дипломатії Жозепа Борреля на Донбас, і, за словами міністра, ця робота продовжиться.

"Агресивні наміри Росії виходять за межі нашої держави, тому стримувати її ми маємо всі разом", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, учора, 25 січня в Україну вирушила делегація конгресменів США, яку очолює голова міжнародного комітету палати представників Грегорі Мікс.

На початку лютого Україну відвідає також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Очікується, що сторони підпишуть низку угод між Україною та Туреччиною, зокрема - щодо зони вільної торгівлі. Ердоган також висловив сподівання, що в регіоні не відбудеться інших негативних подій, маючи на увазі напруженість між Росією та Україною.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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