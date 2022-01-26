​Лавров звинуватив Захід у підбурюванні Києва до провокацій проти Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Захід "підштовхує Україну до прямих провокацій" проти РФ тим, що передає їй оборонне озброєння.

Голову МЗС цитують російським ЗМІ.

Виступаючи на "урядовій годині" у Держдумі, Лавров заявив, що країни Заходу "подвоюють зусилля" щодо стримування Росії, а також "нарощують військово-політичний тиск на РФ".

"Досить подивитися на здійснення дедалі більш провокаційних маневрів біля наших кордонів, на втягування київського режиму в НАТОвську орбіту, постачання йому летальної зброї та підштовхування до здійснення прямих провокацій проти Російської Федерації", - сказав Лавров.

На його думку, на цьому тлі "особливо цинічно" звучать вимоги до Росії припинити проведення навчань на власній території, (а по факту - стягувати війська до кордонів з Україною, - ред).

Лавров наголосив, що Росія "вживатиме заходів у відповідь", якщо не отримає конструктивної відповіді від Заходу на пропозиції про гарантії безпеки.

"Залежно від змісту цієї відповіді, яка очікується цього тижня, ми готуватимемо спільно з нашими колегами з інших відомств пропозиції президенту", - наголосив він.

Як повідомлялося, на тлі скупчення біля кордонів України російських військових та техніки, країни Заходу застерігають Росію від військових дій проти нашої країни, а також по можливості надають оборонне озброєння.

Нагадаємо, 21 січня Лавров зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який заявив, що Росії треба відвести війська від України, щоб довести відсутність агресивних планів. Після завершення переговорів Лавров заявив, що офіційні особи РФ ніколи не погрожували народові України, "на відміну від Зеленського".

Американські аналітики раніше описали ймовірні сценарії Володимира Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Росія на той час відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як крок щодо захисту російськомовного Донбасу.