Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
ГоловнаСвіт

Чехія передасть Україні 4 тис. артилерійських снарядів

Уряд ухвалив рішення у зв’язку із загрозою агресії РФ.

Чехія передасть Україні 4 тис. артилерійських снарядів
Фото: gazeta.ua

На тлі загрози вторгнення Росії уряд Чехії схвалив передачу Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів. Кабінет міністрів 26 січня підтримав пропозицію міністра оборони Чехії Яни Чорнохової.

Про це у твіттері повідомляє  Міністерство оборони Чехії.

"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас опосередковано, це загрожує нашій безпеці", – заявив прем'єр-міністр Петер Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

Раніше міністр оборони Яна Чорнохова  заявила, що Чехія може розглянути можливість перекидання в Україну своїх військових. Чернохова також зазначила, що якщо ситуація загостриться і Україні потрібно буде відправити жінок та дітей у безпечне місце, Чехія готова у цьому сприяти та у випадку необхідності прийняти людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також