Чехія передасть Україні 4 тис. артилерійських снарядів

На тлі загрози вторгнення Росії уряд Чехії схвалив передачу Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів. Кабінет міністрів 26 січня підтримав пропозицію міністра оборони Чехії Яни Чорнохової.

Про це у твіттері повідомляє Міністерство оборони Чехії.

"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас опосередковано, це загрожує нашій безпеці", – заявив прем'єр-міністр Петер Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

Раніше міністр оборони Яна Чорнохова заявила, що Чехія може розглянути можливість перекидання в Україну своїх військових. Чернохова також зазначила, що якщо ситуація загостриться і Україні потрібно буде відправити жінок та дітей у безпечне місце, Чехія готова у цьому сприяти та у випадку необхідності прийняти людей.