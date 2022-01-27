За його словами, конфлікт почався через те, що муніципальна варта та невстановлені особи не пропускали на засідання земельної комісії журналістів.

Народний депутат Артем Дмитрук прокоментував бійку в Одеській міській раді, що трапилась за його участі цього тижня.

У коментарі журналістам у кулуарах парламенту він заявив, що готовий понести покарання в разі наявності його провини.

За його словами, конфлікт почався через те, що муніципальна варта та невстановлені особи не пропускали на засідання земельної комісії журналістів і його, попри те що він нардеп.

"Звісно, мене це обурило. Я завжди був прихильником, щоб всі засоби масової інформації мали доступ, тим більше до комісій, тим більше до міськради. Виник конфлікт, журналістів і місцевих телеканалів, і національного телебачення виштовхувати з міськради. Я посприяв тому, щоб журналісти зайшли. Почалася сутичка, в ході цього уже довелось захищати ЗМІ, і помічників, і громадськість, яка прийшла", – заявив він.

Депутат додав, що написані всі необхідні заяви до правоохоронців включно із заявою про перебування на засіданні земельної комісії члена, який підозрюється в розкраданнях землі.

Нагадаємо, після бійки народний депутат Артем Дмитрук, якого в листопаді виключили з фракції "Слуга народу", призупинив членство в міжфракційному обʼєданні "Розумна політика" Дмитра Разумкова.

Сутичка виникла на засіданні, ключовим питання кого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія". Внаслідок травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міської ради та муніципальної безпеки.