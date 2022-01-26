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Київщина досі без бюджету, бо облрада відтягує сесію, – голова ОДА Володін

Попри домовленості, наступну сесію заплановано аж на 17 лютого.

Київщина досі без бюджету, бо облрада відтягує сесію, – голова ОДА Володін
Василий Володин
Фото: скриншот видео

Київська область досі залишається без обласного бюджету, бо депутати обласної ради ніяк не можуть зібратися на сесію. 

Це загрожує дестабілізації в економічній та соціальній сферах області, наголошує голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, сесія мала відбутися завтра, 27 січня. Проте на офіційному сайті облради є анонс про призначення сесії аж на 17 лютого.

"Перший раз проєкт обласного бюджету ми подали на розгляд облради ще 26 листопада, згідно з Бюджетним кодексом. Проте облрада постійно знаходить причини, щоб бюджет не приймати, і кожного разу подає нові зауваження. Тричі ми вносили зміни в проєкт за їх пропозиціями. Це не принесло жодних результатів. Дійшли до компромісу: спочатку прийняти бюджет утримання, до якого ніколи не було зауважень, а вже після – бюджет розвитку. За домовленостями сесія мала пройти завтра, 27 січня", – пояснив ситуацію очільник області, слова якого цитує пресслужба ОДА.

Володін висловив жаль через те, що облрада ігнорує прийняття бюджету. 

"Це означає, що ще місяць Київщина житиме без основного економічного документу. А це ставить під загрозу не лише розвиток області, а й нормальне життя людей", – наголосив Василь Володін.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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