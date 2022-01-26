МЗС заявило про кібератаку на офіційний сайт України

Роботу сайту відновлено, але проблеми з доступом наразі ймовірні.

У ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку. Внаслідок дій хакерів був недоступний для користувачів протягом кількох годин.

Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває, повідомляє пресцентр Міністерства закордонних справ України.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в травні 2018 року Кабмін схвалив розроблений спільно з експертами бренд Ukraine NOW UA для поліпшення іміджу нашої країни в світі.

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну – креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

Сьогодні сайт Ukraine.ua говорить сімома іноземними мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей по всьому світу.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 січня було здійснено найпотужнішу кібератаку на Україну за останні чотири роки.

За результатами засідання РНБО 24 січня повідомили, що постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.