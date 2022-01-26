Депутат Дмитрук призупинив членство в МФО "Розумна політика" через бійку в Одеській міськраді

Народний депутат Артем Дмитрук, якого в листопаді виключили з фракції "Слуга народу", призупинив членство в міжфракційному обʼєданні "Розумна політика" Дмитра Разумкова.

Про це Разумков розповів журналіста в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Ексспікер Ради зазначив, що підписав депутатський запит щодо встановлення причин та обставин недопущення Дмитрука на засідання комісії в Одесі.

"Щодо Артема. Дійсно він сьогодні написав пост про те, що він призупиняє свою діяльність в МФО "Розумна політика" у зв'язку з тим, що відбулося вчора. Давайте розбирати по частинах, що відбулося вчора. Об'єктивно, він відстоює інтереси одеситів, він бореться з незаконними забудовами, незаконним виділенням землі. А ця земельна комісія вже не в перший раз намагається провести засідання якось закрито, так, щоб ніхто не бачив, що там буде відбуватися... Говорять, що там будуть, вибачте за сленг, "розпилювати" гектари в Аркадії... Ці скандали в Одесі постійно знаходяться на порядку денному", –зазначив Разумков.

"Те, що вчора відбулося... його не пускали на комісію і фактично спровокували. То була велика помилка і він це чудово розуміє", – додав він.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради, ключовим питанням якого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія". Нардеп намагався прорватися на засідання, бігав по столах і ламав меблі.