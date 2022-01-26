Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
ГоловнаПолітика

Депутат Дмитрук призупинив членство в МФО "Розумна політика" через бійку в Одеській міськраді

Разумков підписав депутатський запит щодо встановлення причин та обставин недопущення Дмитрука на засідання в Одесі.

Депутат Дмитрук призупинив членство в МФО "Розумна політика" через бійку в Одеській міськраді
Артем Дмитрук
Фото: facebook/Слуга Народу

Народний депутат Артем Дмитрук, якого в листопаді виключили з фракції "Слуга народу", призупинив членство в міжфракційному обʼєданні "Розумна політика" Дмитра Разумкова.

Про це Разумков розповів журналіста в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Ексспікер Ради зазначив, що підписав депутатський запит щодо встановлення причин та обставин недопущення Дмитрука на засідання комісії в Одесі.

"Щодо Артема. Дійсно він сьогодні написав пост про те, що він призупиняє свою діяльність в МФО "Розумна політика" у зв'язку з тим, що відбулося вчора. Давайте розбирати по частинах, що відбулося вчора. Об'єктивно, він відстоює інтереси одеситів, він бореться з незаконними забудовами, незаконним виділенням землі. А ця земельна комісія вже не в перший раз намагається провести засідання якось закрито, так, щоб ніхто не бачив, що там буде відбуватися... Говорять, що там будуть, вибачте за сленг, "розпилювати" гектари в Аркадії... Ці скандали в Одесі постійно знаходяться на порядку денному", –зазначив Разумков.

"Те, що вчора відбулося... його не пускали на комісію і фактично спровокували. То була велика помилка і він це чудово розуміє", – додав він.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради, ключовим питанням якого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія". Нардеп намагався прорватися на засідання, бігав по столах і ламав меблі.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також