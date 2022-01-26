Порошенко закликав внести на розгляд парламенту збільшення видатків на оборону

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування української армії і припинити масштабне розкрадання бюджетних коштів.

«Три місяці весь світ б’є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності. Це роблять всі, крім української влади», – заявив Порошенко.

На його думку, треба не панікувати, а підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля не упинять Путіна.

«Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50%, а більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбане пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети і кевларові шоломи? «Привіт» переслідувачам «кіборга» генерала Марченка», – зауважив п’ятий президент.

«Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, і головне – чим озброїмо резервістів резерву першої черги, який вже треба розгортати? Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців?» – обурився Петро Порошенко.

Порошенко також закликав керівництво парламенту внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, який передбачає виділення на потреби армії додаткових 50 мільярдів гривень.